Coronavirus oggi. Figliuolo: «A gennaio militari in campo per screening nelle scuole»

9:14 Tennis: Rublev positivo al Covid, Australian Open a rischio

Andrey Rublev è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso tennista russo in un post sui propri canali social.

«In questo momento mi trovo a Barcellona e sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. I miei sintomi sono molto lievi. Mi trovo in isolamento e sto seguendo tutti i protocolli previsti sotto il controllo dei medici. Come sapete sono vaccinato e mi stavo preparando per la ATP Cup e l'Australian Open. Ora però devo pensare, principalmente al recupero da questa infezione e andrò a Melbourne solamente quando sarò sicuro per tutte le persone coinvolte. Sono molto arrabbiato e preoccupato per questa situazione. Prendetevi cura di voi e spero di poter tornare in campo il più presto possibile», ha scritto Rublev che deve dire addio all’ATP Cup ma è in forse anche per gli Australian Open.