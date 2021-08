Coronavirus Oggi. Lazio, attacco hacker: oscurati portale Salute e rete vaccinale

10:23 Lazio, attacco hacker: oscurati portale Salute e rete vaccinale

«È in corso un potente attacco hacker al Centro elaborazione dati (Ced) egionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale». Lo comunica in una nota L'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. «Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni - si spiega nella nota - potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà».

La notizia è stata confermata anche dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti: «Da stanotte è in corso un pesantissimo attacco hacker contro sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini. Un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi. Abbiamo segnalato alle autorità l'attacco e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità».