Coronavirus oggi. Oms: ipotesi fuoriuscita virus da laboratorio non è esclusa

11:29 Usa: Intesa, Pil oltre livello pre-covid ma rallenta

“Il Pil degli Stati Uniti ha superato il livello pre-Covid ed è su un sentiero di crescita previsto al di sopra del potenziale fino al 2023, ma in via di rallentamento”. E’ quanto emerge dal Focus sugli Usa a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. La previsione per il 2021 è di crescita fra il 5 e il 6% (stima corrente: 5,7%), per via dei freni all’offerta, e del 3,5% e 2,1% nel 2022 e 2023, rispettivamente, con un graduale rientro degli “eccessi di domanda attuali e delle corrispondenti spinte verso l’alto sull’inflazione, causate dalle tensioni nel comparto dei trasporti marittimi e delle catene globali del valore. L’aumento dell’inflazione è dovuto a tre fattori: energia, volatilità della domanda collegata alla riapertura dell’economia e strozzature all’offerta. I primi due fattori sono in via di rientro, ma il terzo rappresenta un serio rischio per lo scenario dei prezzi. L’inflazione dovrebbe scendere al 2,6% nel 2022 e verso il 2% nel 2023, ma i rischi per il 2022 sono verso l’alto”, evidenzia l’analisi. Le politiche economiche sono ormai in fase di “svolta, con il tapering - concludono gli economisti di Intesa Sanpaolo - in arrivo a novembre. La Fed si appresta a ridurre lo stimolo, non più appropriato in questa fase, ma non è detto che riesca a contenere l’inflazione. Il primo rialzo dei tassi atteso nel 2022 e lo stimolo fiscale in via di rientro. La politica fiscale è in una fase rischiosa, con scadenze ravvicinate per il rinnovo del limite del debito e due grandi pacchetti redistributivi. Le tensioni fra partiti e all’interno del partito democratico sono alle stelle”.