Coronavirus oggi. Iss: l’incidenza scende a 34, Rt stabile a 0,83

8:48 Fda, entro ottobre decisione su vaccino ai bambini e terza dose

Ottobre fitto di incontri e possibili decisioni chiave per la Food and drug administration (Fda): l’agenzia governativa Usa per la supervisione del mercato farmaceutico e dei prodotti medici discuterà varie richieste di approvazione di prodotti contro il Covid. L’agenda degli esperti della Fda vede sul tavolo per il 14-15 ottobre l’analisi dei «booster» del vaccino contro il Sars-Cov2 , sia di Moderna che di Johnson & Johnson. Entrambi sono autorizzati negli Usa per la popolazione adulta e ora in predicato per la terza dose. Tra i nodi da dirimere figura la possibilità di utilizzare un booster di marca diversa dalle prime due dosi di vaccino già ricevute.

Bambini in attesa del vaccino Sinovac in Cile (Reuters)

Poco dopo, il 26 ottobre, la Fda dovrebbe esaminare la delicata questione di un vaccino anti-Covid ,da approvare eventualmente per i più piccoli tra i 5 e gli 11 anni: la richiesta in questo senso è stata presentata dalla Pfizer. Il calendario - suscettibile ovviamente di cambiamenti - mostra come l’agenzia intenda prendere decisioni importanti prima dell’inverno e del possibile aumento dei casi.