Coronavirus oggi. Istituto Usa, picco morti in Italia verso metà febbraio

10:53 Sale incidenza settimanale, timori ondata Omicron

In Germania torna ad aumentare il tasso di incidenza settimanale del Covid in sette giorni su 100 mila abitanti, stando al Robert Koch Institut, che ha registrato oggi 285,9 nuovi casi (ieri erano 258,6 e una settimana fa 207,4). Su base nazionale i nuovi contagi registrati nelle 24 ore sono 64.340 (una settimana fa erano 42.770) e i morti del bollettino quotidiano sono 443. Dati che risentono dei ritardi delle festività e che non sono ritenuti ancora attendibili. Nella Repubblica federale è di nuovo aperto il dibattito sulle misure e sui dati alla luce della diffusione della variante Omicron, che fa temere un fulminante aumento di infezioni nei prossimi giorni, sul modello di quanto avvenuto in altri Paesi come Gran Bretagna, Francia e Italia. Domani è in programma la nuova riunione fra il cancelliere Olaf Scholz con i ministri presidenti dei Laender. Ed è in corso il dibattito sull’obbligo vaccinale che vede buona parte dei liberali contraria.