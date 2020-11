Coronavirus oggi. Autorità Usa: non viaggiare per il Thanksgiving. Boccia: possibili nuove regioni rosse. Oms: limitare la chiusura delle scuole

20:30 Toti: «Sarebbe ingiustificabile la Liguria in zona rossa»

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non vede un rischio che la Regione passi dalla zona arancione a quella rossa. «Da un punto di vista tecnico scientifico lo escludo nel modo più totale», ha detto nel punto stampa sul Covid: «Sarebbe totalmente ingiustificabile. Per la verità noi valuteremmo la Liguria per i dati sia del report sia per i dati puntuali di oggi da ritorno in fascia gialla», ha aggiunto. «Riteniamo - ha spiegato però - che la scelta più corretta dall'analisi dei dati e dalle valutazioni dei nostri esperti è di proseguire almeno alcuni altri giorni sui livelli delle misure attuali». Nell’incontro con i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e il direttore dell’Iss Silvio Brusaferro «non si è parlato di singole regioni, ma di temi», ha risposto Toti a una domanda in particolare sul rischio che la Liguria venga declassata. «Stando anche all’analisi fatta pochi minuti fa con il comitato tecnico scientifico dell'agenzia regionale Alisa per la verità noi valuteremmo la Liguria per i dati sia del report sia per i dati puntuali di oggi da ritorno in fascia gialla, non sicuramente da zona rossa, che sarebbe totalmente ingiustificabile per il trend, per i dati per tutti gli indicatori del ministero - ha spiegato Toti -. Da un punto di vista tecnico scientifico lo escludo nel modo più totale. Quello che riteniamo che sia invece serio e prudente fare è di restare in zona arancione. Poi aspetteremo con compostezza e devozione le scelte del comitato tecnico scientifico. Però è ovvio - ha concluso Toti - che per noi la cosa più importante è far scendere ancora l’Rt, liberare i nostri ospedali dai pazienti, evitare che possa salire ancora la curva delle unità di terapia intensiva e dei morti».