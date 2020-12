Coronavirus oggi: Germania pronta a un lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio

8:37 Più di un milione e mezzo di morti nel mondo

I morti di coronavirus nel mondo superano il milione e mezzo con gli Stati Uniti sempre in testa ai Paesi più colpiti, con un record di 16 milioni di casi, un milione solo negli ultimi quattro giorni. In Europa, dove l’Italia contende alla Gran Bretagna il record dei decessi, sono le restrizioni ancora al centro del dibattito. In Germania Angela Merkel incontra i governatori dei Lander che potrebbero reintrodurre un lockdown severo entro mercoledì. La Corea del Sud è intanto alle prese con una inaspettata terza ondata epidemica.