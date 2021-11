Coronavirus oggi: Germania, superate le 100mila vittime

7:18 Ema verso il sì al vaccino Pfizer per bambini

Potrebbe giungere in giornata o venerdì 26 novembre l’approvazione del vaccino Pfizer per bambini a dosi ridotte, da rendere disponibile dalla terza decade di dicembre. Intanto in Francia e in Germania è boom di contagi tra i bimbi e in Slovacchia, dopo l’Austria, torna il lockdown. In Europa oltre 2,5 milioni di contagi, quasi 30 mila decessi nell’ultima settimana con poco meno della metà dei residenti non ancora vaccinato.