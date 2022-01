Coronavirus oggi. Oms, Italia quarto Paese con record casi in 7 giorni, +25%

11:30 Johnson verso allentamento restrizioni piano B in Inghilterra

È atteso che il premier britannico, Boris Johnson, annunci oggi un allentamento delle restrizioni del piano B per il coronavirus in Inghilterra, mentre è ancora nella bufera per il ’partygate’ e lotta per salvare la sua posizione. In mattinata le consultazioni di Johnson con i ministri per analizzare i dati sul Covid-19, poi sono attese dichiarazioni alla Camera dei Comuni. Gli annunci giungeranno mentre continua a crescere il pressing su Johnson per feste tenute a Downing Street e in altre sedi del governo nel 2020 e nel 2021. L’emittente britannica Sky News ricorda che le restrizioni del cosiddetto piano B, che sono state introdotte prima di Natale nel mezzo della diffusione della variante Omicron e dovrebbero scadere il 26 gennaio, includono le linee guida per lavorare da casa, i pass Covid e l’uso obbligatorio delle mascherine in negozi e trasporti pubblici. Secondo quanto riporta Sky News, l’orientamento per il lavoro a distanza potrebbe essere revocato, mentre resterebbe in vigore l’obbligo di usare le mascherine.