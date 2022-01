Coronavirus oggi. Germania, tasso di incidenza mai così alto

10:02 Diocesi Trento, a messa con mascherina Ffp2, oratori chiusi

“È raccomandato l’utilizzo delle mascherine Ffp2 durante le celebrazioni liturgiche, con un’attenzione particolare al rispetto del distanziamento soprattutto per i coristi. Date le attuali circostanze parroci e catechisti possono valutare l’opportunità di sospendere per qualche tempo l’attività in presenza per quanto riguarda incontri di gruppi di adolescenti e attività di animazione di oratorio”. Così la diocesi di Trento che a fronte dell’evoluzione dei contagi recepisce la nota della Conferenza episcopale. “I parroci sono sollecitati ad affidare solo a persone vaccinate o guarite da non oltre 6 mesi l’incarico di catechista e animatore - fa sapere la diocesi -. Anche i partecipanti agli incontri sono sollecitati a indossare mascherine chirurgiche o Ffp2, ma non le mascherine di stoffa. Non è inoltre consentito il consumo di cibo e bevande in occasione delle attività parrocchiali. Così come è sconsigliato concedere l’uso di spazi parrocchiali per le feste in occasione di cerimonie religiose o civili come matrimoni o battesimi, soprattutto se è richiesto l’utilizzo della cucina e il consumo di cibo”.