Coronavirus oggi. Gimbe: contagi stabili, efficacia vaccini al 94%

7:09 Gimbe: Contagi stabili e frenano ospedalizzazioni, efficacia vaccini 94%

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana dal 25 al 31 agosto scorsi, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 contro 45.251) e dei decessi (366 contro 345). Lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 contro 4.036) e terapie intensive (544 contro 504).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: 366 decessi (+6,1%), di cui 42 riferiti a periodi precedenti; +40 Terapia intensiva (+7,9%); +216 ricoverati con sintomi (+5,4%); +2.344 in isolamento domiciliare (+1,8%); 45.134 nuovi casi (-0,3%) e +2.600 casi attualmente positivi (+1,9%). “Rimangono stabili - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 6.448 (figura 4). I casi rimangono tuttavia sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti”.