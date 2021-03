Coronavirus: oggi la giornata della memoria, varata la legge. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti allo stesso ritmo»

4' di lettura

La fila di bare allineate nella chiesa San Giuseppe di Seriate a Bergamo, la straziante processione dei camion militari che portavano via dalla cittadina lombarda le salme delle vittime della pandemia, stroncate dal nuovo coronavirus. Le morti erano così tante che non era possibile celebrare i singoli funerali e far trovare riposo subito alle vittime nei cimiteri.

La Giornata della memoria per ricordare le 103.432 vittime

A un anno esatto, si celebra il Giorno della memoria delle vittime del virus. Di un nemico invisibile che ha portato via 103.432 persone in Italia, 670 solo a Bergamo città. Il 18 marzo è la data stabilita per legge per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Per ricordare a tutti anche il dramma di chi sta lottando in queste ore nei reparti Covid, per rammentare che è fondamentale il rispetto delle misure di contenimento per stroncare la terza ondata della pandemia e la circolazione delle nuove varianti, che tanti nuovi lutti sta facendo in Italia.

Draghi: «A Bergamo, lo Stato c'è e ci sarà»

«Vorrei che mi sentiste vicino, nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà», ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, a Bergamo. «Questo luogo è un simbolo del dolore di un’intera nazione», ha detto il premier. «È anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato», ha detto il premier Mario Draghi. Il premier ha voluto ricordare alcuni nomi di sindaci storici di questa comunità, che hanno perso la vita durante la pandemia. Da Piero Busi, «primo cittadino per 59 anni di Valtorta, morto nella casa di riposo che aveva contribuito a creare» a Giorgio Valoti di Cene, 70 anni, «al suo quarto mandato». E gli operatori sanitari, da Maddalena Passera, medico anestesista, morta a 67 anni poco dopo suo fratello Carlo, medico di base. E Diego Bianco, 46 anni, un operatore del fondamentale servizio del 118 della Soreu di Bergamo. Tra le forze dell'ordine ha ricordato l’appuntato scelto dei Carabinieri Claudio Polzoni, 46 anni. «Con loro - ha detto Draghi . ricordiamo tutte le vittime della pandemia e ci stringiamo intorno alle loro famiglie».



Ricostruire senza dimenticare

«Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti», ha detto Draghi. «Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani che, sono certo, non vedono l'ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare».



Gori: «Non c’è un bergamasco che non abbia dovuto dire addio a un parente»

«Non c’è un bergamasco che non abbia dovuto dire addio a un parente», ha detto il sindaco Giorgio Gori, intervenendo al Parco Martin Lutero della Trucca, a Bergamo, per l'inaugurazione del Bosco della memoria, in occasione della prima Giornata nazionale per le vittime dell’epidemia Covid. Bergamo oggi, ha detto il primo cittadino, vuole essere la città simbolo della rinascita». Un bosco, ha detto Gori, « è anche un simbolo di speranza. Il 18 marzo è il giorno straziante dei camion di Bergamo, ma Bergamo vuole essere anche una città simbolo della rinascita. È una terribile prova». Il sindaco ha detto che «avremmo voluto che questo prato fosse pieno di persone, avevamo sognato che questa giornata avesse segnato la fine della lotta alla pandemia. Non ci siamo ancora. Siamo vicini, ma non ci siamo ancora. I contagi sono aumentati e abbiamo dovuto applicare un protocollo anche oggi». La presenza del premier Draghi, ha detto Gori, «Significa che lo Stato è vicino».