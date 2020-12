Coronavirus oggi. Trump: vaccino Moderna distribuito subito. Casellati: troppi ritardi su sanità, non ripetiamo errori su piano vaccini. Austria verso terzo lockdown totale

12:42 Conte: Recovery Fund in dirittura finale, è strumento innovativo

“Siamo ormai in dirittura finale per poter aggiungere alle iniziative già adottate questo nuovo strumento di cui non dobbiamo stancarci di rimarcare l'assoluta capacità innovativa”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito del programma Next Generation Ue in videocollegamento con l'evento ‘Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia'. “Su forte impulso di alcuni Paesi tra cui l'Italia – ha sottolineato Conte - l'Ue è stata chiamata ad affrontare con un approccio completamente diverso questa nuova fase”.

“Tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l'anno prossimo, se non anche nel 2022”, ha spiegato poi Conte. Ma il Recovery fund Ue è “in dirittura d'arrivo”. Le “discussioni” all'interno della maggioranza sul Recovery fund, “che non vogliamo tacere, si stanno tutte orientando verso la disponibilità e la volontà di rendere questo piano di ripresa e resilienza nazionale quanto più efficace possibile nell'interesse non solo dell'Italia ma dell'intera Europa”.