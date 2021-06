Coronavirus oggi. Iss: Rt nazionale a 0,68, stabile in tutta Italia

10:55 In Russia risalgono casi contagio Covid: mai così tanti da febbraio

Risale la curva del contagio da Covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore si è registrato il numero di casi più alto da fine febbraio. Secondo la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in Russia, sono 12.505 i nuovi casi di coronavirus confermati nell’ultima giornata, 5.853 nella sola Mosca, e 396 le vittime a livello nazionale. Per settimane, i casi sono aumentati a un ritmo costante di 7.000-9.500 al giorno. In totale, 5.180.454 casi di coronavirus sono stati confermati in Russia dallo scoppio della pandemia.