Coronavirus oggi. In Trentino sospesi 2 medici e 40 infermieri no vax dell’Asp

8:33 Casasco (Confapi): Dose obbligatoria oppure l’Italia non riparte



“Il green pass da solo non è sufficiente, la pandemia ci ha insegnato che salute ed economia viaggiano di pari passo e quindi se non si garantisce la sicurezza a tutti i lavoratori non avremo mai una vera ripresa. Insomma, come già proposto, dobbiamo avere il coraggio di essere i primi a partire con la vaccinazione obbligatoria». A sottolinearlo è Maurizio Casasco, presidente di Confapi, in un’intervista a Libero. «Il ragionamento - spiega - è molto semplice: più vaccini, meno contagi, meno varianti che potrebbero diventare più pericolose e vanificare quanto fatto finora. Per questo parlo di obbligatorietà». E a chi invece parla di soppressione delle libertà? «Dico - risponde Casasco- che per me la libertà di scelta è fondamentale, ma che in questo caso la libertà di non vaccinarsi mette a rischio non solo la salute altrui ma anche la possibilità al Paese di ripartire». Interpellata sulla possibilità di una convergenza dei partiti sull’obbligo, «secondo me - dice - visto che l’obbligo assicurerebbe la ripresa a pieno regime di tutte le attività, Salvini, ma anche la Meloni, sempre attenti ai temi dell’impresa e dell’economia, potrebbero essere d’accordo. Piuttosto il tema è informare le persone sulla prevenzione e da questo punto di vista le aziende potrebbero fare la loro parte dedicando delle ore alla formazione dei propri dipendenti con il supporto dei medici del lavoro e dei sindacati». Ma, avverte Casasco, per la ripresa dell’economia, “restano altri grandi scogli. Per esempio, il rincaro e la penuria delle materie prime» e in particolare «Acciaio, rame, legno e plastica, soprattutto l’acciao». «L’Europa - prosegue - ha deciso delle quote sull’importazione raggiunte le quali si pagano dazi del 25%, mentre la Cina ha messo quote sulle esportazioni. Un’asimmetria che ha provocato l’aumento dei prezzi e la mancanza di acciaio sul mercato. Per di più con questa politica Pechino si prepara alla concorrenza sui prodotti finiti». Bisognerebbe convincere l’Europa a fare un passo indietro. «Sì. Sono consapevole che ci sono grandi interessi economici in ballo, ma questo è il momento delle scelte coraggiose, come quella sui vaccini obbligatori», conclude Casasco.