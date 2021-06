Coronavirus oggi. In Lombardia 81 casi di variante indiana

9:29 Speranza: «Auspico a fine luglio Italia fuori da stato emergenza»

«Non abbiamo ancora deciso, ci sarà una valutazione, 45 giorni durante una pandemia sono un tempo notevole per poter fare previsioni. Ma sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza, dare un segnale positivo al Paese. Se così fosse, però, dovremo individuare la strada normativa per prolungare l’attività del Comitato tecnico scientifico e della struttura del commissario Figliuolo». Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione ’30 minuti al Massimo’, e riportata integralmente sul quotidiano, parlando della fine dello stato di emergenza che scadrebbe a fine luglio. Con il premier Mario Draghi, aggiunge, «c’è totale sintonia», ma devo dire che, «nell’ambito del Governo, ho riscontrato molta condivisione: solo su un decreto la Lega ha deciso di non votare. L’ho detto anche a Salvini: la prima regola per me è non fare politica sulla pandemia, in cerca di consenso. Non ci si può mettere a litigare sul numero delle persone sedute ai tavolini, facciamoci guidare dalla scienza». Riguardo al «cosiddetto ’crossing vaccinale’ - spiega inoltre Speranza in merito al dibattito sul mix di vaccini anti-Covid - è una cosa che la Germania fa da 2 mesi, e che anche la Francia e la Spagna fanno da tempo: è una procedura che ha dato buoni risultati, non sono invenzioni, ma evidenze e studi scientifici». La Campania e il Lazio «devono adeguarsi», dice ancora il ministro della Salute. «Dalla Regione Campania è arrivata una richiesta di spiegazioni nel merito, che verranno date a strettissimo giro». Sugli Open Day, Speranza osserva che «il vaccino AstraZeneca è stato usato in maniera larga nella fase epidemiologica più acuta. Il cambio di fondo c’è stato nelle ultime 2 o 3 settimane, perché l’Italia è passata a un livello di rischio basso. Gli Open Day possono ancora essere fatti, ma rispettando i criteri anagrafici per i diversi vaccini - precisa - Quindi con AstraZeneca solo sopra i 60 anni, dove tra l’altro abbiamo ancora un pezzetto da recuperare, circa 3 milioni di persone».