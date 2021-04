Coronavirus oggi: tracce di Covid sui Pos, chiusi 12 supermercati. India, è ancora record mondiale di nuovi casi

7:11 India, è ancora record mondiale di nuovi casi. L’Italia ferma gli ingressi

L’India stabilisce per il quinto giorno consecutivo il record mondiale di casi giornalieri: addirittura 352.991 i nuovi contagi delle ultime 24 ore, per un totale di 17 milioni di positivi dall’inizio della pandemia. I decessi sono stati 2.812 che portano il dato a oltre 195.123. Preoccupa la variante indiana del virus: in Italia vietato l’ingresso a chi è stato nel subcontinente negli ultimi 14 giorni.

India in ginocchio, la variante ora spaventa l'Europa

Gli Stati Uniti spediranno alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield , la versione indiana del vaccino AstraZeneca. L’amministrazione Biden, riporta il New York Timnes, ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di tali sostanze necessarie per realizzare i vaccini. La decisione dopo una telefonata del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, con la controparte di New Delhi. Dagli Usa arriveranno anche altre forniture come ossigeno e tute protettive per gli ospedali. Nei prossimi giorni la Germania invierà ossigeno medicale e materiale sanitario.