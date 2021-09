Coronavirus oggi. Def: Franco, cresceremo circa del 6%, il 4% nel 2022

10:20 Vaccini, minacce no vax a presidente Ordine medici Trento: Sono nel giusto

“Lettere anonime, minacce larvali, via mail o per posta. Per fortuna niente a che vedere con gli avvertimenti pesanti ricevuti da altri presidenti. Fa comunque male ricevere messaggi di questo tipo quando dovrebbe prevalere il buonsenso e cercare, tutti assieme, la soluzione per superare la pandemia”. Così Marco Ioppi, presidente dell’Ordine dei medici di Trento, relativamente alle minacce ricevute a seguito delle sospensioni di medici che non hanno aderito alla campagna vaccinale. “Vivo questa situazione con distacco, so di essere nel giusto - sottolinea Ioppi -. C’è la salute della collettività da tutelare e questo faccio. Anche se per farlo l’Ordine deve ricorrere alle sospensioni. Essere contrari al vaccino per un medico vuol dire auto isolarsi e non tenersi aggiornato, significa abbandonare la comunità scientifica e prendere una strada che in tutta onestà non porta a nulla. E’ una condizione che mi fa tristezza”.