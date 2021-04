Coronavirus oggi. India, superate le 200mila morti: 3mila in 24 ore

7:19 Sfiducia a Speranza, alle 9.30 l’esame in Senato

Si aprirà alle 9.30 l’esame in Senato della mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. «Prima di decidere su come votare», queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, «vorrei farmi una chiacchierata con il sottosegretario Pierpaolo Sileri, persona che stimo enormemente di cui ho grande fiducia, per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza».