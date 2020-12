Coronavirus, oggi in Italia 11.212 contagi su 128.740 tamponi, 659 le vittime La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi è dell’8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri

Covid, l'importanza della vaccinazione antinfluenzale pediatrica

4' di lettura

In Italia sono 11.212 i nuovi contagi nelle 24 ore, 2.627 più di ieri, con 128.740 tamponi effettuati (ieri 68.681); la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi è quindi dell’8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. Le vittime sono state 659 (ieri 445), con un totale dall’inizio della pandemia di 73.029. Sono 2.549 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno di ieri, con 256 ingressi del giorno (ieri 167).

Veneto, 2.655 positivi e 191 morti in 24 ore

Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.655 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 246.098. I morti sono 191 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.298 deceduti. La Regione fa sapere che questo dato così elevato sconta la mancata registrazione di alcuni deceduti nei giorni scorsi. Nelle ultime ore è sceso di 9 unità il numero dei ricoverati (2.998) mentre, di contro, sono stati occupati 10 posti in più in terapia intensiva (397 il totale)

Puglia, 34 morti e 749 nuovi casi, positivo il 7,7% dei test

Sono 749 i nuovi casi Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 9.668 test per l'infezione, con una percentuale del 7,7%, più bassa rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono state 34. questa la distribuzione dei nuovi contagi: 287 in provincia di Bari, 126 nella provincia BAT, 106 in provincia di Taranto, 81 in provincia di Foggia, 74 in provincia di Brindisi,59 in provincia di Lecce, 10 residenti fuori regione, e 6 casi di provincia di residenza non nota. Undici delle vittime vivevano in provincia di Bari, altrettante nel Foggiano, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 1.022.357 test; 32.572 sono i pazienti guariti e 52.833 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833.

In Emilia-Romagna 894 nuovi casi su 19mila tamponi, 90 morti

Sono 894 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su oltre 19mila tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. In regione si contano anche altre 90 vittime (alcune dei giorni scorsi, conteggiate oggi), tra cui due quarantenni: un uomo di 44 anni a Bologna e uno di 41 nel Ravennate. Quanto ai ricoveri, sono in calo i pazienti degli altri reparti Covid (-43 per un totale di 2.598) mentre in terapia intensiva si trovano 221 persone, uno in più rispetto a ieri. Il 95% dei casi attivi di coronavirus in regione (1.484 in meno rispetto a ieri, per un totale di 56.812) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Piacenza con 104 nuovi casi, Reggio Emilia con 103, Modena con 102.

161 nuovi positivi in Umbria su 3.657 tamponi, 3 le vittime

Sono 161 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.657 tamponi analizzati (496.881 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività che ridiscende al 4,4%. Secondo i dati della Regione, aggiornati al 29 dicembre, i guariti sono 148 (24.132 in tutto) e tre i morti (613). Salgono quindi a 3.568 gli attualmente positivi. I ricoverati sono 301 (uno in meno di ieri), 38 dei quali (quattro in più) in terapia intensiva.