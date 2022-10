Coronavirus, oggi in Italia 11.606 nuovi casi (-13,6% sulla settimana) e 39 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 11.606 i nuovi positivi al coronavirus a livello nazionale riportati dal report del ministero della Salute, con 80.319 tamponi effettuati e quindi un tasso di positività del 14,4%. Rispetto a lunedì 17 ottobre, i nuovi casi sono in calo del 13,6%. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 39 (ieri 52, una settimana fa 93). Le persone ricoverate con sintomi sono 7.124 (lunedì scorso 6.928, ieri 7.017), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 226 con 23 ingressi del giorno; erano stati 229 ieri, con 22 ingressi, e 254 con 23 ingressi lunedì 17. In isolamento domiciliare ci sono 501.090 persone (ieri 512.551), mentre il totale degli attualmente postivi è di 508.440 (ieri 519.797).

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è l’Emilia-Romagna (1.705); a seguire Lombardia (1.640), Lazio (1.535), Veneto (1.040), Piemonte (829) e Campania (812). Con meno di 100 nuovi contagi ci sono Basilicata (87), Molise (50) e Valle d’Aosta (30).

In Toscana 612 casi nuovi casi, età media 55 anni, 2 decessi

Sono 612 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 460 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.456.313. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.217 persone) e raggiungono quota 1.395.349 (95,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.038 positivi, -1,2% rispetto a ieri. Di questi 472 (8 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 11 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 93 anni.

In Puglia nessun decesso e 417 positivi, il 5,9% dei test

Sono 417 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 7.091 test. Nessun decesso è stato registrato. Il tasso di positività è del 5,9%. Sono complessivamente 14.443 le persone attualmente positive, 153 quelle ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 133, Bat 25, Brindisi 36, Foggia 29, Lecce 149, Taranto 42. I residenti fuori regione sono 2, quelli di provincia in definizione 1.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti)

Veneto, 1.040 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

Sono 1.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, secondo il consueto calo domenicale per la minore attività di screening. Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione è di 2.394.502. Il bollettino regionale segnala 3 decessi, per un totale di 15.643. Diminuisce il numero di attuali positivi, che sono 59.129 (-581); sono invece in aumento i ricoveri ospedalieri, 1.076 in area medica (+15) e 43 (+1) in terapia intensiva.