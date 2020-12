Coronavirus oggi: in Italia 12.030 nuovi positivi con 103.584 tamponi, 491 le vittime

192 casi e 19 morti in Abruzzo, aumentano ricoveri

Sono 192 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato, seppur in calo, emerge da uno dei numeri più bassi di test eseguiti negli ultimi due mesi, 1.766. È risultato positivo il 10,87% dei campioni analizzati: la percentuale torna al di sopra del 10% - valore considerato soglia critica - dopo oltre due settimane in calo. Si registrano 19 decessi, che fanno salire a 1.057 il bilancio delle vittime. Nonostante il calo degli attualmente positivi al virus, tornano a salire i ricoveri: sono in tutto 694, cioè nove in più rispetto a ieri. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 93 anni.

In Friuli Venezia Giulia 402 casi, 13 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi da coronavirus, il 12,03% dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi. I ricoveri in terapia intensiva sono 58 (ieri erano 60), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta l'8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491, di cui: 8.919 a Trieste, 17.903 a Udine, 8.363 a Pordenone e 4.810 a Gorizia, alle quali si aggiungono 496 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.649. I decessi complessivamente ammontano a 1.247, con la seguente suddivisione territoriale: 390 a Trieste, 528 a Udine, 254 a Pordenone e 75 a Gorizia. I totalmente guariti sono 24.595, i clinicamente guariti 561 e le persone in isolamento 13.370.

Toscana: 445 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 445 i nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore su 7.132 tamponi molecolari e 496 test rapidi effettuati. Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani su Facebook. «Continuiamo a impegnarci per salvaguardare la salute, indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti», aggiunge Giani.

Umbria: 49 nuovi casi e 117 guariti

Sono stati 49 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 26.239 totali a fronte di 117 guariti, 20.973. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Salgono a 531, cinque in più, i morti, mentre gli attualmente positivi sono 4.735, 73 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 308, 456.414, con un tasso di positività del 15,9 per cento in forte salita rispetto ai giorni scorsi ma come avviene per i dati diffusi ogni lunedì. Tornano ad aumentare i ricoverati Covid in ospedale, 347, otto in più, 41 dei quali (meno quattro) in rianimazione

In Basilicata altri 129 nuovi positivi e 11 morti

Sono 129 i tamponi positivi fra i 1.547 esaminati nel passato fine settimana in Basilicata e solo 114 appartengono a residenti in regione: lo ha reso noto la task force regionale. Negli ultimi due giorni, inoltre, sono guarite 223 persone mentre undici sono morte. In totale, i guariti sono finora 3.068, mentre i morti sono arrivati a 204. I lucani “attualmente positivi” sono 5.963 - con l'abbandono di quota seimila, oltrepassata nei giorni scorsi - 5.839 dei quali sono in isolamento domiciliare. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 126 persone: 12 sono in terapia intensiva (sei nel capoluogo di regione e sei a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 167.483 tamponi, 155.933 dei quali sono risultati negativi.