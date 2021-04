Coronavirus oggi: in Italia 13.708 nuovi casi e 627 morti

RT PER REGIONE Loading...

Friuli Venezia Giulia, i nuovi positivi sono 286

In Friuli Venezia Giulia su 4.306 tamponi molecolari sono stati rilevati 166 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,85%. Sono inoltre 2.960 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (4,05%). Totale dei positivi giornalieri: 286. I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiungono tre pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 79 così come quelli in altri reparti che risultano essere 584. I decessi complessivamente ammontano a 3.424, con la seguente suddivisione territoriale: 726 a Trieste, 1.804 a Udine, 642 a Pordenone e 252 a Gorizia. I totalmente guariti sono 79.305, i clinicamente guariti 4.325, mentre quelli in isolamento scendono a 12.299. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 100.016 persone.

Sardegna, 263 contagi e cinque morti

Sono 263 i nuovi casi in Sardegna, 6.599 dei test in più eseguiti, con un tasso di positività di poco inferiore al 4 per cento. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 decessi. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 294 (-3), mentre restano 47 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.649, 117 quelle in più guarite. Dei 47.630 casi positivi complessivamente accertati, 12.121 (+76) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 7.309 (+30) nel Sud Sardegna, 4.081 (+38) a Oristano, 9.375 (+48) a Nuoro, 14.744 (+71) a Sassari.

Abruzzo, 219 casi e 13 decessi

Sono complessivamente 66.878 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a martedì si registrano 219 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a quota 2.200. Del totale odierno, 9 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 54.281 dimessi/guariti (+379 rispetto a martedì). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10397 (-174 rispetto al giorno precedente). Dall’inizio dell’emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 916.707 tamponi molecolari (+5.277 rispetto nelle 24 ore) e 363.953 test antigenici (+3.299 rispetto a martedì). Il tasso di positività è pari a 2,5 per cento.

Basilicata, 145 positivi e otto morti

La task force regionale della Basilicata comunica che sono stati processati 1.596 tamponi di cui 145 sono risultati positivi. Nelle stesse ore risultano decedute 8 persone di cui 7 residenti in Basilicata. Due decessi del bollettino odierno si sono verificati, rispettivamente, nelle giornate del 30 marzo e del primo aprile.

In Valle d’Aosta 61 casi e due morti

Sono 61 i nuovi casi di coronavirus in Valle d’Aosta per un totale di 9.816 da febbraio 2020 a questa parte. Salgono a 431 i morti, +2 nelle ultime 24 ore. I positivi attuali ammontano a 1.173 (+24) mentre i guariti crescono di 83 unità, 8.212 dall’inizio della pandemia. Sono 1.101 in più i tamponi effettuati, cioè 100.485 in totale. Questo il quadro che emerge dal bollettino della Regione.