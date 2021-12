Coronavirus oggi, In Italia nuovo record di casi (144.243) e 155 morti

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

In Abruzzo 4.773 e due nuovi casi

Sono 4.773 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 106573. Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.640.

Liguria, 2.420 positivi e cinque vittime

Sono 2.420 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 9.271 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 15.988 tamponi antigenici rapidi. In dettaglio, sono 422 i casi in provincia di Imperia, 483 a Savona, 1.033 a Genova, 461 a La Spezia e 21 non residenti in regione. Sono cinque i decessi comunicati per lo stesso arco temporale per un totale di 4.586 da inizio pandemia. In calo i ricoveri di 13 unità: sono 529 le persone in reparto e 47 in terapia intensiva.

In Friuli 2.361 contagi e quattro decessi

In Friuli Venezia Giulia su 11.301 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.877 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 16,61 per cento. Sono inoltre 14.341 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 484 casi (3,37%). Nella giornata poi si registrano i decessi di 4 persone.

Marche, 262 ricoverati (+2) e sei morti

Nel giorno di un nuovo boom di contagi nelle Marche, arrivati a 2.079 nuovi casi in 24 ore, crescono di poco i ricoveri negli ospedali marchigiani, che sostanzialmente reggono: sono 262 i pazienti, due più di giovedì, di cui 42 in terapia intensiva, (-1), 55 in semi intensiva (-2), 165 quelli in reparti non intensivi (+5), 19 i dimessi. Secondo i dati della Regione, l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è 16,66%, in area medica 22,4%. Ci sono stati sei nuovi decessi: sono morti 5 uomini e una donna, di età compresa tra 75 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 3.249. Sono 36 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 134 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 7.635 (di cui 7.363 in isolamento domiciliare), le persone in quarantena sono 20.223. I dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 134.580.

In Calabria 2.053 contagi e tre vittime

Superano la soglia psicologica dei duemila contagi (2.053 per l’esattezza) i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, con la cifra record di 17.263 tamponi eseguiti. Il tasso flette considerevolmente dal 19,41% di giovedì all’11,89%. Tre i decessi, tutti in provincia di Reggio Calabria, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.613. Aumentano di 7 unità gli ingressi nei reparti di cura (312) mentre rimangono stabili, per il secondo giorno consecutivo, quelli in terapia intensiva, 28. Sono 93.932 i guariti (+426), 16.201 gli attualmente positivi (1.624 in più) e 15.861 gli isolati (+1.617).