Coronavirus oggi: in Italia 14.844 nuovi positivi con 162.880 tamponi effettuati. 846 le vittime Migliora la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi: 9,1% (ieri 11,6%)

Coronavirus: bollettino del 15 dicembre - I dati di oggi

In Italia sono stati 14.844 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 2.814 più di ieri, con 162.880 tamponi effettuati (+59.296 rispetto a ieri), con quindi una percentuale di positivi riscontrati rispetto ai tamponi del 9,1% (ieri 11,6%). Le vittime sono state 846, 355 più di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.003, 92 meno di ieri, con 199 ingressi nel giorno (ieri 138). I ricoverati con sintomi sono 27.342, 423 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare ci sono 636.958 persone (ieri 644.249). Il totale degli attualmente positivi è di 667.303, a fronte dei 675.109 di ieri. Dall’inizio del contagio, i dimessi/guariti sono stati 1.137.416, 21.799 più di ieri. In totale, i casi riscontrati di Covid-19 sono stati 1.870.576.

Nelle regioni

Anche oggi, la regione con il maggior numero di contagi nelle 24 ore si conferma il Veneto: 3.320. A seguire, la Lombardia (2.404), l’Emilia-Romagna (1.238), il Lazio (1.159), il Piemonte (1.106) e la Sicilia (1.087). La regione con meno nuovi contagiati è anche oggi la Valle d’Aosta (20).

231 nuovi casi e 12 morti in Sardegna

Salgono a 26.737 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 231 nuovi casi (+3). Dodici i decessi (600 in tutto). Le vittime sono quattro residenti della Città Metropolitana di Cagliari, tre della provincia di Sassari, tre della provincia di Nuoro e due del Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.604 tamponi (426.556 il totale). Sono, invece, 570 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (10 in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 58 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.756. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.595 (+190) pazienti guariti, più altri 158 guariti clinicamente. Sul territorio, di 26.737 casi positivi complessivamente accertati, 5.782 (+60) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.217 (+28) nel Sud Sardegna, 2.116 (+19) a Oristano, 5.272 (+48) a Nuoro, 9.350 (+76) a Sassari.

In Puglia 1.023 positivi su 10mila tamponi, 54 decessi

Su 10.163 test per l'infezione da coronavirus eseguiti oggi in Puglia sono stati registrati 1.023 casi positivi: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia BAT, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 54 decessi: 9 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 10,06% rispetto al 13,44 di ieri. Sono 52.275 i casi attualmente positivi.

Basilicata: continua discesa, meno di 100 positivi

Sono stati 64 i tamponi positivi sui 922 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a conferma che la seconda ondata del virus ha ormai smesso di crescere: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che dei nuovi positivi 60 sono residenti in Basilicata dove, comunque, sono morte altre cinque persone. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono guarite dal covid 46 persone, portando il totale a 3.112 (i morti sono stati finora 209). I lucani “attualmente positivi” sono 5.975, dei quali 5.858 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate in ospedale sono 117: undici sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 168.405 tamponi, 156.791 dei quali sono risultati negativi.