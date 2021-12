Coronavirus, oggi in Italia 15.021 casi e 43 vittime. Tasso positività al 2,86%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Nel Lazio 1.549 nuovi casi e 2 morti

Oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%.

I casi a Roma città sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente’’. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. ’’Rispetto al 5 dicembre dello scorso anno si registrano 234 casi in meno, 2.359 ricoveri in meno in area medica, 254 in meno in terapia intensiva, 66.792 isolati a domicilio in meno e 30 decessi in meno - aggiunge - Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione’’. Le vaccinazioni pediatriche potranno essere prenotate dal 13 dicembre.



In Toscana 669 nuovi casi e 3 morti



In Toscana sono 304.725 i casi di positività, 669 in più rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.787 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.682 tamponi molecolari e 22.205 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo.

Sono invece 8.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.515, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 299 (4 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un’età media di 84,7 anni. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.455.650 vaccinazioni, 22.307 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96% delle 6.721.400 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 175.983 per 100mila abitanti (media italiana: 166.098 per 100mila).



In Puglia nessun morto e 248 positivi,l’1,3% dei test



Sono 248 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 19.343 tamponi eseguiti (tasso di positività dell’1,3%), Non si registrano decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: in provincia di Bari 58, nella Bat 34, in provincia di Brindisi 28, in provincia di Foggia 93, nel Leccese 25, nel Tarantino 10, un residente fuori regione, -1 in provincia in via di definizione. Sono 4.600 le persone attualmente positive, 139 sono ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

In Sardegna, 133 nuovi casi e nessuna vittima

In Sardegna si registrano oggi 133 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 1.800 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri) mentre 2.998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri). Non si registrano decessi.