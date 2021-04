Coronavirus oggi: in Italia 15.943 nuovi casi e 429 morti. Calano ricoveri e terapie intensive

6' di lettura

Sono 15.943 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 del 16 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.713.779 (+0,42% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 429 così da totalizzare le 116.366 unità da febbraio a questa parte (+0,37%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia 506.738 (-0,64%) sono e di questi 27.403 ricoverati con sintomi (844 in meno, ossia -3,30%) e 3.366 in terapia intensiva (51 in meno, -1,49%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 478.629 (-0,50%). Dimessi e guariti, nelle 24 ore, crescono di 18.779 unità (+0,59%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 327.704 tamponi effettuati contro i 319.633 di giovedì 16 aprile. Il tasso di positività scende così al 4,8%, rispetto al 5,3% delle precedenti 24 ore.

Lombardia, 2.431 positivi e 87 morti

In Lombardia si contano 2.431 nuovi positivi e 87 decessi (numero che porta il totale delle vittime Covid in regione a 32.146), mentre calano le terapie intensive (-11). Su 47.103 tamponi eseguiti il tasso positività si attesta al 5,1 per cento.

Campania, 1.994 nuovi casi e 31 morti

Sono 1.994 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall’analisi di 19.495 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari esaminati è pari al 10,22%. I sintomatici sono 748. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della regione Campania sono inseriti 31 nuovi decessi, 18 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.922. Sono 1.520 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 268.594. In Campania sono 131 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.507 i pazienti ricoverati in reparti di degenza.

Puglia, 1.537 casi e 50 morti

Cala il numero di nuovi casi positivi al Covid 19 in Puglia a fronte di una lievissima flessione del numero dei test. Purtroppo i decessi toccano di nuovo quota 50. Continua in modo costante la crescita dei guariti e la flessione degli attuali positivi. Tornano a crescere, seppur lievemente, i ricoverati. È il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento Salute. Su 13.399 tamponi per l’infezione, sono stati registrati 1.537 casi positivi. Un calo di oltre 300 casi. Sono stati registrati 50 decessi. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.410 persone.

Lazio, 1.474 positivi e 39 morti

Su oltre 17mila tamponi nel Lazio (+1.232) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.474 casi positivi (+144), 39 i decessi (-7) e +1.053 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 700.