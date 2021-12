Coronavirus, oggi in Italia 16.632 casi e 75 vittime. Tasso positività al 2,6%, +24 terapie intensive

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano oggi 4 dicembre 2021, 75 nuove vittime a causa del coronavirus. Gli attualmente positivi sono aumentati di 7564 unità. Sono 636.592 I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 588.445. Il tasso di positività è al 2,6%, in calo rispetto al 2,9% di ieri. Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri

Lombardia: 14 decessi e 7 persone in più in terapia intensiva

Sono 2990 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia. I dati diffusi dalla Regione mostrano un aumento delle terapie intensive (+7) per un totale di 121 persone, e un aumento di ricoverati (+19) per un totale di 1045 persone. I decessi sono 14 che fanno salire il bilancio a 34.447 vittime.

Emilia-Romagna: 1.610 nuovi casi e 12 decessi

Sono 1.610 - 461.740 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 40.058 tamponi eseguiti. Tra i contagiati - l’età media è di 40,6 anni - 770 sono asintomatici individuati grazie all’attività di tracciamento e screening. Si contano ancora dodici vittime, mentre il numero dei ricoverati è sostanzialmente stabile. In aumento di 903 unità le persone guarite mentre i malati effettivi crescono di 695 unità, a quota 24.237: di questi, in isolamento a casa, 23.457 (+677), il 96,8% del totale. Sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 77, due in più rispetto a ieri. In crescita di 16 unità, invece, quelli ricoverati negli altri reparti Covid, giunti a quota 703. Sul fronte vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 7.536.156 dosi: sul totale sono 3.563.355 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi , invece, sono 625.927.

Piemonte 1.110 casi, 4 decessi, tasso positivi all’1,5%

Anche oggi in Piemonte il numero di nuovi casi di Covid supera quota 1.000: il bollettino dell’Unità di crisi regionale ne riporta 1.110, ma con numero più alto - rispetto ai giorni scorsi - di tamponi diagnostici, 71.661. Il tasso di positività scende così all’1,5%, mentre la quota di asintomatici, tra i positivi, è del 58,6%. Quattro i decessi, di cui due registrati oggi, lieve aumento dei ricoverati: + 3 in terapia intensiva, dove il totale passa a 37; negli altri reparti + 6, dato complessivo a 419. Le persone in isolamento sono 12.469, i nuovi guariti 421. Con l’ultimo aggiornamento, in Piemonte dall’inizio della pandemia si sono avuti 407.721 casi positivi, 11.901 vittime e 382.895 guariti.

Lazio: oggi 1.832 casi e 7 decessi

“Oggi nel lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 i decessi, 712 i ricoverati (-15), 91 i pazienti nelle terapie intensive (+3) e 809 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Dei sette decessi registrati oggi, sei non erano vaccinati”. A fare il punto è l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il 4 dicembre dello scorso anno si registrava lo “stesso numero di casi positivi”, ma oggi ci sono “2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, 68 mila isolati a domicilio in meno e 55 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione”, sottolinea D’Amato.