Coronavirus oggi: in Italia 17.572 contagi con 199.489 tamponi. 680 i decessi Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva, 77 in meno rispetto a ieri

Coronavirus: il bollettino del 16 dicembre - I dati di oggi

Oggi in Italia i nuovi contagi sono stati 17.572, con 199.489 tamponi effettuati. I decessi nelle 24 ore sono stati 680. In lieve calo, all’8,8%, la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi: ieri era stata del 9%. Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva, 77 in meno rispetto a ieri, con 191 nuovi ingressi (ieri 199). I ricoverati con sintomi sono 26.897, 445 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare risultano 615.883 persone, 17.085 meno di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 645.706; i dimessi/guariti sono 1.175.901, con un incremento di 34.495 rispetto a ieri. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 1.888.144.

Nelle regioni

Continua anche oggi ad essere il Veneto la regione con il maggior numero di nuovi contagi: 3.817. A seguire, Lombardia (2.997), Puglia (1.388), Emilia-Romagna (1.238) e Lazio (1.220). Sotto i mille nuovi contagi (900) la Campania. La regione con meno nuovi infetti è il Molise (25).

Nel Lazio 1.220 casi, Roma rimane sotto i 600

«Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+93) si registrano 1.220 casi positivi (+61), 40 decessi (-43) e record dei guartiti che sono +4.134». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.«Aumentano i casi, calano i ricoveri e le terapie intensive - aggiunge D'Amato - Roma città rimane sotto ai 600 casi (538)».

Marche, -22 ricoveri in 24 ore, -3 in terapia intensiva

Ancora un sensibile calo di ricoveri correlati alla pandemia Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata sono passati da 545 a 523 (-22). In diminuzione sia i pazienti in terapia intensiva (da 78 a 75, -3), sia in semintensiva (da 134 a 133, -1) e in reparti non intensivi (da 333 a 315, -18). In 24 ore, fa sapere il Servizio sanità della Regione, i dimessi sono stati 44. È calato anche il numero di persone assistite in pronto soccorso (da 12 a 10, -2) e anche quello degli ospiti di strutture territoriali (da 273 a 263, -10). Rilevanti anche la diminuzione di positivi in isolamento domiciliare (10.608, -1.282) e l'aumento di guariti/dimessi (23.112, +1.230). In calo anche gli isolati in casa per contatto con contagiati (11.462, -268) tra i quali ci sono 3.190 persone con sintomi e 481 operatori sanitari.

23 morti e 405 nuovi casi in Sardegna

Salgono a 27.142 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 405 nuovi casi (+174). Alto anche il numero dei decessi, 23 (623 in tutto). Le vittime: sette residenti della provincia di Sassari, cinque della Città Metropolitana di Cagliari, cinque del Sud Sardegna, tre della provincia di Nuoro, tre di quella di Oristano. In totale sono stati eseguiti 432.157 tamponi con un incremento di 5.601 test. Sono invece 550 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 57 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.877. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.819 (+224) pazienti guariti, più altri 216 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 27.142 casi positivi complessivamente accertati, 5.894 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.261 (+44) nel Sud Sardegna, 2.153 (+37) a Oristano, 5.416 (+144) a Nuoro, 9.418 (+68) a Sassari.