Coronavirus oggi: in Italia 1.820 nuovi casi e 82 morti

5' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 1.820 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di lunedì 31 maggio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.217.821 (+0,04% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 82 (+0,07%) così da totalizzare le 126.128 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 233.674 (-1,94%) e di questi 6.482 ricoverati con sintomi (109 in meno, -1,65%) e 1.033 in terapia intensiva (28 in meno, -2,64%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 226.159 (-1,94%). Nelle 24 ore si contano poi 6.358 tra guariti e dimessi (+0,17%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 86.977 tamponi effettuati contro i 164.495 di domenica 30 maggio.

In Campania 284 casi e 15 morti

Sono 284 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono stati 4.774. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 5,94 per cento. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono 15, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e tre avvenuti in precedenza. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 7.206. I nuovi guariti sono 944, il totale dei guariti è 345.384. In Campania sono 62 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 703 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Loading...

Sicilia, 258 nuovi casi e otto decessi

Sono complessivamente 258 su 11.218 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 9.932 (49 in meno rispetto a domenica). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state otto (5.827 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 201. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 479, mentre si trovano in terapia intensiva 59 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 90 a Palermo, 87 a Catania, 25 a Messina, 15 a Ragusa, 7 a Trapani, 22 a Siracusa, 2 a Caltanissetta, 10 a Enna e nessun nuovo caso a Agrigento.

Lazio, 252 nuovi casi e quattro morti

Su quasi 7mila tamponi effettuati nel Lazio (-2461) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 251 nuovi casi positivi (-27), i decessi sono quattro (-2), i ricoverati sono 929 (+16). I guariti 1.292, le terapie intensive sono 146 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 169. I dati odierni si confermano tra i più bassi negli ultimi sette mesi.

Emilia Romagna, 188 contagi e tre vittime

Meno di duecento nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna e tre vittime con Covid-19 in regione, mentre negli ospedali c’è un lieve rimbalzo di ricoveri con dieci pazienti in più rispetto al giorno precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I contagi sono 188 rilevati su 8.506 tamponi delle ultime 24 ore (un numero minore della media come sempre accade nel weekend). Età media 36 anni. Tre sono le vittime registrate, due uomini di 81 e 93 anni nel Bolognese e un 67enne nel Riminese.