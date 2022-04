Coronavirus oggi. In Italia 18.380 nuovi casi (-35,20% in 7 giorni) e 79 morti

In Abruzzo 574 nuovi positivi e 2 deceduti

Oggi in Abruzzo si registrano 2 deceduti, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia dell’Aquila. Sono 574 i nuovi positivi. Sono stati eseguiti 831 tamponi molecolari e 2.393 test antigenici. In tutto il corso della pandemia sono 297.081 guariti (32 in più da ieri), sono 47.920 attualmente i positivi (540 in più da ieri), 320 sono i ricoverati in area medica Covid (10 in più da ieri), sono 9 in terapia intensiva (1 in meno da ieri). Restano 47.591 in isolamento domiciliare (531 in più da ieri).

Dei nuovi positivi in regione 67 si registrano in provincia dell’Aquila, 215 in provincia di Chieti, 142 in provincia di Pescara, a Teramo sono 114 nuovi positivi. Risiedono fuori regione 15 positivi in Abruzzo, in accertamento altri 21 contagiati dal Sars-cov-2.