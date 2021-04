Coronavirus oggi: in Italia 18.938 nuovi casi e 718 morti. Giù ricoveri e terapie intensive

5' di lettura

Sono 18.938 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di venerdì 9 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.736.526 (+0,51% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 718 (+0,64%) così da totalizzare le 113.579 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 536.361 (-1,46%) e di questi 28.146 ricoverati con sintomi (-2,44%) e 3.603 in terapia intensiva (-1,64%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 504.612 (-1,41%). Nelle 24 ore si contano poi 26.175 tra dimessi e guariti (+0,86%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 362.973 tamponi effettuati contro i 362.162 di giovedì 8 aprile. Il tasso di positività sale al 5,2%, rispetto al 4,7% del giorno precedente.

Lombardia, 3.289 nuovi casi e 92 morti

Con 56.476 tamponi effettuati sono 3.289 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,8% (giovedì era del 4,6%). Sono in calo invece i ricoverati sia in terapia intensiva (-2, 828) sia soprattutto negli altri reparti (-249, 6.252). I decessi sono 92 per un totale complessivo di 31.595 morti in regione dallpinizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 881 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano di cui 310 a Milano città, 512 a Brescia, 319 a Varese, 257 a Monza e Brianza, 241 a Bergamo, 228 a Pavia, 213 a Como, 155 a Mantova, 116 a Lecco, 109 a Cremona, 108 a Sondrio e 66 a Lodi.

Campania, sale l’indice di positività

È in rialzo, in Campania, l0indice di positività. Dopo qualche giorno in cui si era attestato sul 9%, risale al 10,52 per cento. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, sono 2.225 (763 sintomatici) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 21.149 tamponi molecolari esaminati. Ammontano a 31 le persone decedute e a 1.967 quelle guarite. In merito alla situazione degli ospedali, restano invariati a 148 i posti di terapia intensiva occupati mentre calano quelli in degenza, 1.558 contro i 1.605 del giorno precedente.

Piemonte, 1.798 casi e 37 morti

L’Unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato 1.798 nuovi casi di persone risultate positive, pari al 6,2% dei tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 661 (36,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 329(- 17 rispetto a giovedì). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.706(- 94 rispetto al giorno precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.648. Sono poi 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati di cui due verificatisi in giornata. Il totale è ora di 10.625 deceduti risultati positivi al virus.

Puglia, 1.791 contagi e 48 decessi

È in calo in Puglia il numero di nuovi casi positivi, a fronte di una diminuzione dei test. Lieve la discesa dei decessi. Tornano a salire gli attualmente positivi. Sono in decrescita i ricoverati. Su 14.281 tamponi sono emersi 1.791 contagi a fronte dei 1.974 su 14.895 test del giorno precedente. Sono stati registrati 48 decessi, contro i 51 di giovedì. I pazienti ricoverati sono 2.240 mentre un giorno fa erano 2.276 (-36). Il totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza è di 207.367 unità.