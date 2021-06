Coronavirus oggi: in Italia 1.968 nuovi casi e 59 morti

In Umbria sei positivi

Sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno. Scaturiti dall’analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici, secondo quanto riporta il sito della Regione. Il tasso di positività è quindi dell’1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78). Sempre nell’ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.382, 15 in meno nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, complessivamente 61, uno in meno, sette dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.

Friuli, sei casi e due decessi

In Friuli Venezia Giulia su 1.186 tamponi molecolari è stato rilevato un nuovo contagio, per una percentuale di positività dello 0,08%. Sono inoltre 541 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positività dello 0,92%. Si registrano due decessi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a uno mentre quelli in altri reparti sono 38.

Basilicata, tre nuovi casi

Tre dei 164 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che in regione sono state eseguite 5.960 vaccinazioni. Altre 43 persone residenti in Basilicata, inoltre, hanno superato la malattia. In totale, in regione sono state somministrate 339.692 dosi di vaccino su 553.254 residenti.

Valle d’Aosta, due contagi e zero decessi

Sono 2 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 11.611 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Non si registrano decessi per un totale di 472 persone. Sono invece 24 i guariti, dato che porta a 10.957 le persone totali. In calo gli attuali positivi a -22 e sono 244 i tamponi effettuati per un totale di 130.655.

Dove eravamo rimasti

Erano 2.897 casi di coronavirus del 2 giuogno e 62 le vittime, a fronte di 226.272 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attestava sull’1,3%. In terapia intensiva si contavano 933 pazienti mentre i ricoverati erano 5.858. Le persone in isolamento domiciliare erano 203.259. Il totale degli attualmente positivi risultava pari a 210.050 unità con 18.535 persone dimesse o guarite.