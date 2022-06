Coronavirus, oggi in Italia 23.042 nuovi casi (+34%), 84 le vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 23.042 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 17.193 (+34,0%). Negli ultimi 7 giorni (3-9 giugno) ci sono stati 129.035 casi, in crescita del 7,4% rispetto alla settimana precedente (27 maggio-2 giugno).

Sono 179.127 i tamponi molecolari e antigenici. Giovedì scorso erano stati 181.055. Il tasso di positività è oggi del 12,86% contro il 9,50% di 7 giorni fa (+35,5%). Negli ultimi 7 giorni il tasso di positività medio è stato del 12%, in crescita del 25,4% rispetto alla settimana precedente.

Le vittime sono 84 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 79 (+6,3%). Negli ultimi 7 giorni (3-9 giugno) ci sono stati 418 decessi, in diminuzione del 9,9%.

Tra le Regioni, il maggiore incremento di casi si ha in Lombardia (3.273), a seguire Lazio (2.888) e Sicilia (2.190).

Sono 197 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, ovvero 62 in meno di ieri.