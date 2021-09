Coronavirus oggi: in Italia 2.407 nuovi casi e 44 morti

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 2.407 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di lunedì 20 settembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.638.515 (+0,05% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 44 (+0,03%) così da totalizzare le 130.354 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 112.514 (-0,9%) e di questi 3.982 ricoverati con sintomi (53 in più, +1,34%) e 523 in terapia intensiva (sette in meno, -1,32%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 108.009. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 122.441 tamponi effettuati contro i 263.571 di domenica 19 settembre. Il tasso di positività si attesta al 2 per cento.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Emilia Romagna, 333 positivi

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 420.794 casi di positività, 333 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 14.694 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 2,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, la domenica inferiore rispetto agli altri giorni. L'età media dei nuovi positivi è 36,1 anni.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Lazio, 243 casi e sei decessi

Nel Lazio su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici per un totale di 12.897 tamponi, si registrano 243 nuovi positivi (-34) e sono -28 rispetto a lunedì 13 settembre. Sono 6 i decessi (+4), 442 i ricoverati (+16), 56 le terapie intensive (-2) e 361 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 127.



Toscana, 231 casi e 5 morti

In Toscana sono 231 i nuovi casi Covid che portano a 279.556 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 264.152. In giornata sono stati eseguiti 4.310 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 8.294, -2,2% rispetto al giorno precedente. I ricoverati sono 387 (2 in più giorno su giorno) di cui 51 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano poi cinque nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 77,6 anni. L’età media dei 231 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

Veneto 229 positivi e zero morti

Il bollettino Covid del Veneto segna 229 nuovi positivi e nessun morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.412, quello dei deceduti 11.739, resta invariato. Secondo il bollettino della Regione nelle ultime 24 ore si registra un aumento di cinque unità per i ricoveri in area non critica per un totale di 268 pazienti, mentre in terapia intensiva è stata ricoverata una persona (59 il totale).