Coronavirus oggi: in Italia 2.436 nuovi casi e 57 morti

Sono 2.436 i nuovi positivi al coronavirus alle 16.30 di sabato 5 giugno e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.230.153 (+0,06% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 57 (+0,04%) così da totalizzare le 126.472 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 195.369 (-2,4%) e di questi 5.193 ricoverati con sintomi (295 in meno, -5,37%) e 788 in terapia intensiva (48 in meno, -5,74%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 189.388 (-2,31%). Nelle 24 ore si contano poi 7.200 tra dimessi e guariti (+0,18%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 238.632 tamponi effettuati contro i di 220.939 di venerdì 4 giugno. Il tasso di positività cala così all’1%, rispetto all’1,15% del giorno precedente.

Lombardia, 436 casi e dieci morti

A livello delle singole regioni, è la Lombrardia quella in cui si registra il maggior numero di nuovi casi: sono 436, in leggero aumento rispetto al dato dei contagi di venerdì 4 giugno (417). Nelle 24 ore si contano poi dieci decessi che portano il totale, dall’inizio dell’epidemia, a quota 33.653. I tamponi effettuati in Lombardia sono stati 39.363.

Lazio, 210 contagi e nove morti

In Lazio su oltre 11mila tamponi eseguiti (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9, numero stabile rispetto al giorno precedente, i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1.092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93.

Puglia, 161 casi e un morto

In Puglia sono stati effettuati 7220 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 161 casi positivi, con una incidenza del 2,2%. Dei nuovi casi 44 sono in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia Bat, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione. Otto casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. È stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.525.636 test; 225.500 sono i pazienti guariti e 19.206 sono i casi attualmente positivi e 456 i ricoverati che sono scesi di 27 unità rispetto a ieri quando erano 483. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.243.

Toscana, 154 casi e otto morti

In Toscana sono 154 i nuovi casi di contagio da Covid che portano il numero totale a 242.216 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 229.320 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.147, -4,3% rispetto a venerdì. I ricoverati sono 407 (38 in meno giorno su giorno) di cui 96 in terapia intensiva (5 in meno). Si registrano 8 nuovi decessi: tre uomini e cinque donne con un’età media di 79,6 anni.