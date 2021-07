Coronavirus oggi: in Italia 2.455 nuovi casi e 9 morti

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Toscana, altri 173 contagi

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dalla Regione. Rispetto a mercoledì i contagi quasi raddoppiano a fronte di un numero di test dimezzato e un tasso di positività che è pari al quadruplo quasi: nel precedente report i casi erano stati 90 su 21.706 test, con un’incidenza di positivi dello 0,41% (1,8% sulle prime diagnosi). Era da un mese circa che la Toscana non superava quota 100 contagi giornalieri: l’ultima volta era accaduto il 16 giugno, quando i casi erano stati 106, mentre l’ultimo numero di contagi più alto rispetto al dato odierno si era registrato il 10 giugno, con 174 nuovi positivi in un giorno.

Emilia Romagna, 167 nuovi casi

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna: sono 167 i contagi comunicati dalla Regione, sulla base di poco più di 15.700 tamponi. Dato mai così alto dal 6 giugno (172). L’età media cala ancora, sotto i trent’anni: 29,8. Non si segnala nessun nuovo decesso, mentre negli ospedali ci sono quattro pazienti Covid in meno. Le province col maggior numero di contagi giornalieri sono Rimini (29) e Bologna (28 più 6 del circondario imolese). A seguire Reggio Emilia (26), Piacenza (22), Parma (16), Modena (15), Ferrara (12), Forlì-Cesena (7), Ravenna (6)

Sardegna, 112 positivi e un decesso

Un nuovo decesso e altri 112 casi di positività in Sardegna, dove la Regione - visti i numeri, in netta risalita, delle ultime settimane - sta ipotizzando nuovi controlli agli arrivi nell’Isola. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra una decesso, mentre sono 5.620 i test in più eseguiti. I ricoveri ospedalieri sono 42 pazienti (-6 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (+2). Nel monitoraggio odierno, fanno sapere dalla Regione, è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell’Iss e il dato presente nel flusso informativo di ministero della Salute e Protezione civile che va a modificare il totale dei guariti e delle persone in isolamento domiciliare.

Friuli Venezia Giulia, 21 casi e zero decessi

In Friuli Venezia Giulia su 4.409 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati tre casi (0,17%). Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono sono cinque.

Umbria, 20 positivi e zero morti

Continua l’andamento in crescita, seppure su numeri limitati, dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 20 giovedì contro i 15 di mercoledì. Diminuiscono però lievemente i ricoverati in ospedale, ora otto, erano nove il giorno precedente, uno dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.569 tamponi e 1.894 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,57 per cento (era 0,4 il giorno precedente). In Umbria l’ultimo giorno è stato comunque ancora senza nuovi morti per il Covid mentre i guariti sono stati 29, con gli attualmente positivi ora 617, nove in meno di mercoledì.