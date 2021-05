Coronavirus oggi: in Italia 25 milioni di vaccini somministrati

7:07 Vaccino, al via le prenotazioni per i 40enni. In arrivo altre 3 milioni di dosi

Sprint della campagna vaccinale anti-Covid italiana: il commissario straordinario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, dà alle regioni il via libera da lunedì per le prenotazioni dei 40enni, mentre entro fine settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi. L’Ema conferma intanto il richiamo Pfizer fino a 42 giorni.