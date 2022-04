Coronavirus oggi. In Italia 28.368 casi (-7,4% da settimana scorsa) e 115 vittime

In Friuli Venezia Giulia 210 nuovi casi, 151 ricoveri, 1 decesso



Sono 210 i nuovi casi registrati questo lunedì mattina in Friuli Venezia Giulia, ieri erano stati 808. Su 1.221 tamponi molecolari sono stati rilevati 55 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,50%. Sono inoltre 1.688 i testrapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 155casi (9,18%).

Come ieri una sola persona è attualmente ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150, in crescita rispetto ai 140 di ieri, portando così il numero complessivo dei cittadini ospedalizzati a 151 (rispetto ai 41 di questa domenica). In calo invece i decessi: 1 oggi contro i 2 di ieri.



In Alto Adige nessun decesso e 145 nuovi casi

L’Alto Adige registra un altro giorno senza decessi e appena 145 nuovi casi. Il numero dei tamponi effettuati è però molto basso, come spesso di lunedì: 205 pcr (7 positivi) e 1.086 test antigenici (138 positivi). Risale invece il numero dei letti occupati nei normali reparti che ora sono 47 (+5), mentre resta invariato quello in terapia intensiva (2). 5.050 altoatesini sono attualmente in quarantena e 602 sono stati dichiarati guariti.

In Puglia 9 morti e 1.859 casi, il 10,8% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.859 casi di contagio su 17.171 test (incidenza del 10,8% in calo rispetto al 16,3% di ieri) e 9 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 702 in provincia di Bari, 134 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 163 in provincia di Brindisi, 238 in provincia di Foggia, 422 in provincia di Lecce, 179 nel Tarantino.

Sono residenti fuori regione altre 18 persone contagiate (provincia in corso di definizione per altri 3 casi). Sono attualmente positive in Puglia 107.848 persone, di cui 649 sono ricoverate in area non critica (ieri 657) e 39 in terapia intensiva (ieri 40).