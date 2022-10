Coronavirus, oggi in Italia 29.040 nuovi casi (-19,59% in 7 giorni) e 85 morti

In Puglia 4 morti e 1.209 positivi, il 18% dei test

Sono 1.209 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime ore in Puglia su 6.718 test. Quattro i decessi che sono stati registrati. Il tasso di positività è del 18%. Sono complessivamente 14.265 le persone attualmente positive, 172 quelle ricoverate in area non critica, 9 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 344, Bat 64, Brindisi 160, Foggia 99, Lecce 393, Taranto 142. I residenti fuori regione sono cinque, quelli di provincia in definizione due.

In Calabria 619 nuovi contagi e 2 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 619 i nuovi contagi registrati (su 3.639 tamponi effettuati), +852 guariti e 2 morti (per un totale di 3.060 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -235 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 133) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).

Nel Lazio 53.956 positivi, 32 in terapia intensiva

Sono 53.956 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 636 ricoverate, 32 in terapia intensiva e 53.288 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 2.096.702, i morti 12.213, su un totale di 2.162.871 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.