Coronavirus oggi, in Italia 29.575 nuovi casi (+8,7% da settimana scorsa) e 146 morti

In Toscana 16 morti, risalgono ricoveri e terapie intensive

Sono 16i - 7 donne e 9 uomini con un’età media di 81,4 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale dei decessi causati dall’epidemia è salito a 9.812. I casi complessivi di positività dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 1.081.575.

L’età media dei 1.203 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 1.021.578 (94,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 50.185, -7,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 698 (11 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più).



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Alto Adige 203 casi e 1 decesso in 24 ore



Sono 203 i nuovi casi positivi in Alto Adige di cui 10 individuati con tampone molecolare e 193 con test antigenico, e un decesso nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna con più di 80 anni. È quanto emerge dal bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

I ricoveri nei reparti ordinari ospedalieri sono stati 48 e 3 invece quelli in terapia intensiva. Al momento sono 3.890 le persone che si trovano in quarantena e isolamento domiciliare.

In Puglia 4 morti e 3.036 casi, il 16,31% dei test

Oggi in Puglia si registrano 3.036 nuovi casi su 18.606 test (incidenza del 16,31%, in calo rispetto al 19% di ieri) e 4 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.100 in provincia di Bari, 216 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 322 in quella di Brindisi, 412 nel Foggiano, 573 nel Leccese, 372 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Dei 105.756 attualmente positivi in Puglia 580 sono ricoverati in area non critica (ieri 587) e 29 in terapia intensiva (ieri 31).