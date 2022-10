Coronavirus, oggi in Italia 31.760 nuovi casi (-21,7% in 7 giorni) e 94 morti

In Toscana 2.381 nuovi casi e 13 morti

Sono 2.381 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana dove sono stati eseguiti 1.332 tamponi molecolari e 11.170 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19% è risultato positivo. Sono invece 2.833 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’84% di questi è risultato positivo.

Al momento in Toscana risultano 50.163 positivi: di questi 500 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, mentre 19 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Sono tredici - otto uomini e cinque donne con un’età media di 86,3 anni - le persone che risultavano positive al Covid la cui morte è stata registrata nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime attribuite all’epidemia è salito a 10.948.



Nel Lazio 55.576 positivi, 32 in terapia intensiva

Sono 55.576 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 618 ricoverate, 32 in terapia intensiva e 54.926 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 2.092.188, i morti 12.207, su un totale di 2.159.971 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Veneto 4.772 nuovi casi e 8 decessi

Sono 4.772 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 8 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del Covid.