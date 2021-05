Coronavirus oggi: in Italia 3.455 casi e 140 morti

Piemonte, 207 casi e dieci decessi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 207 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 33 dopo test antigenico), pari all’1,9 % di 10.945 tamponi eseguiti, di cui 6.865 antigenici. Dei 207 nuovi casi, gli asintomatici sono 92 (44,4%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 360.045. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1179 (-71 rispetto a domenica). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.009. Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui uno verificatosi in giornata.

Veneto, 173 contagi e due morti

Numeri Covid in rapida discesa in Veneto. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 173, solo due sono stati i decessi. Dati che non si vedevano dall’estate scorsa. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, quello dei morti a 11.487. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei malati Covid in ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 (-1), dei quali 671 (-1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle terapie intensive. Complessivamente, nei reparti di rianimazione, tra malati Covid e non, sono 396 i posti letti occupati, un livello ormai vicino all’ordinarietà pre-pandemia. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.510 (-106).

Puglia, 145 positivi e 21 morti

In Puglia, su 4.330 test effettuati, sono stati registrati 145 casi positivi, con una incidenza del 3,3% (domenica era del 5,8%). Sono stati anche registrati 21 decessi (8 quelli del 16 maggio). I ricoverati sono 1.223 (28 in meno del giorno precedente). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.385.103 test. Sono 37.627 i pugliesi attualmente positivi (1.091 in meno di domenica), sul totale di 246.494 contagiati dall’inizio della pandemia. Sono 202.584 i pazienti guariti, con un incremento di 1.215 in 24 ore. I nuovi contagi sono 23 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia Bat, 33 in provincia di Foggia, 52 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. I decessi sono 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall’inizio della pandemia sono 6.283.

Calabria, 71 casi e quattro morti

In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 763.048 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 828.659 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.703 (+71 rispetto al giorno precedente), quelle negative 698.345. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute che fanno registrare +2 terapie intensive, +666 guariti/dimessi e quattro morti.

Marche, 53 positivi ma solo 17 con sintomi

Nell’ultima giornata 53 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche su 621 nuove diagnosi (8,5%) Nel percorso antigenico, in base a 186 test riscontrati 4 positivi (2%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati in tutto «1.276 tamponi di cui 621 nel percorso nuove diagnosi (di cui 186 nello screening antigenico) e 655 nel percorso guariti». Tra i contagiati, 17 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (16), in setting lavorativo (1), in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3). Per altri sette casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.