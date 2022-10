Coronavirus, oggi in Italia 35.043 nuovi casi e 93 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 35.043 i nuovi positivi al coronavirus oggi 26 ottobre 2022, con 216.735 tamponi effettuati e quindi un tasso di positività del 16,2%. Settimana su settimana, i nuovi casi sono in calo del 16%. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 93; erano stati 120 ieri e 81 mercoledì 19 ottobre. I ricoverati sintomatici sono 7.019; erano 7.106 ieri e 7.062 mercoledì 19. In terapia intensiva ci sono 227 pazienti con 24 ingressi del giorno; erano rispettivamente 232 e 37 ieri e 251 e 32 una settimana fa.

Le persone in isolamento domiciliare sono 491.023 e il totale degli attualmente positivi è di 498.269; numeri in calo rispetto a ieri, quando in isolamento domiciliare risultavano 492.661 persone su un totale di 499.999 positivi.

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi positivi è la Lombardia (6.216), seguita da Veneto (4.772), Emilia-Romagna (3.384), Lazio (3.279), Piemonte (3.102) e Toscana (2.381). Con meno di 100 nuovi contagiati ci sono Molise (90) e Valle d’Aosta (82).

404 nuovi casi positivi in Alto Adige

Sono 404 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati in Alto Adige, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, mentre torna sotto quota 600 l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti. Le nuove infezioni sono state rilevate 14 per mezzo di 173 tamponi pcr e 390 sulla base di 1.979 test antigenici. Oltre all’incidenza, che ora è 559 (44 in meno rispetto ad ieri), diminuisce in modo considerevole, per effetto delle 1.024 persone dichiarate guarite, anche il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 4.027 (620 in meno rispetto ad ieri). Non si registrano nuovi decessi mentre prosegue l’altalena dei ricoveri: secondo dati aggiornati ad ieri, sono 85 i pazienti Covid-19 assistiti in area medica (10 in più rispetto al giorno precedente) e 3 (2 in più) quelli in terapia intensiva.

1.010 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 211 ricoveri, 3 decessi

Sono 1.010 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Friuli Venezia Giulia questa mattina, ieri erano 1.408. Su 3.434 tamponi antigenici sono stati registrati 798 casi mentre su 1.769 tamponi molecolari i casi sono stati 212. I casi ogni 100 mila abitanti oggi raggiungono i 527,0 mentre ieri erano 557,1. In calo anche i ricoveri: 211 oggi contro i 215 di ieri per effetto di una riduzione sia delle persone presenti in area non critica (205 contro le 208 di 24 ore fa) che delle terapie intensive (5 oggi contro gli 7 di ieri). I decessi di oggi sono 3, ieri erano stati 5.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti)

4.772 nuovi casi in Veneto, 1.113 ricoveri e 5 decessi

Sono 4.772 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 6.363. Continua a calare il numero degli attualmente positivi in regione: oggi 57.574 contro i 58.124 di ieri. Cala anche il numero dei ricoveri: 1.113 oggi rispetto ai 1.144 di 24 ore fa. Un fenomeno causato da una riduzione sia dei ricoveri in area non critica (1.075 oggi rispetto ai 1.104 di ieri) che delle terapie intensive (38 oggi contro le 40 di 24 ore fa). Questa mattina si registrano 5 decessi, ieri erano stati 12.