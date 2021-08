Coronavirus oggi: in Italia 3.674 nuovi casi e 24 morti

5' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica 15 agosto erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 del giorno precedente. Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 160.870. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% del 15 agosto. Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (a Ferragosto erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unità rispetto al 15 agosto. Continua a crescere il numero degli attualmente positivi al coronavirus: sono 168 in più per un totale di 128.696.Sono poi 3.477 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore. A livello delle singole regioni, la Sicilia anche stavolta è quella caratterizzata dal maggior numero di casi giornalieri: se ne contano 881.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Toscana, 527 casi e tre decessi

In Toscana sono 262.503 i casi di positività, 527 in più rispetto al 15 agosto. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 243.162 (92,6% dei casi totali). Sono stati eseguiti 4.901 tamponi molecolari e 986 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9% è risultato positivo. Sono invece 2.673 i soggetti testati di cui il 19,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.388, +0,1% rispetto a domenica. I ricoverati sono 334 (14 in più giorno su giorno) di cui 37 in terapia intensiva (4 in più). Si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 76,3 anni.

Loading...

In Emilia Romagna 458 casi e due morti

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia Romagna si sono registrati 403.603 casi di positività, 458 in più rispetto a domenica, su un totale di 11.047 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano due decessi: si tratta di una donna di 87 anni della provincia di Reggio Emilia e di uomo di 78 anni della provincia di Modena. In totale, dall'inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.302. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da domenica è del 4,1%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

In Lombardia 138 positivi

Con 5.960 tamponi effettuati, è di 138 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nel giorno di Ferragosto, percentuale in salita al 2,5%. Sono 40 i pazienti in terapia intensiva (-2) e 311 negli altri reparti (+3), mentre sono 3 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.860. Per quanto riguarda le Province, sono stati segnalati 43 casi a Milano, di cui 12 in città; 38 a Varese, 10 a Mantova, 9 a Monza, 8 a Lecco, 6 a Pavia, 4 a Brescia, 3 a Como 2 a Bergamo, 1 a Cremona e Lodi e nessuno a Sondrio.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Puglia 103 casi e nessun decesso

In Puglia sono stati registrati 103 casi su 5.905 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,7% I nuovi positivi sono 31 nel Leccese, 23 nel Brindisino, 21 nel Foggiano, 14 in provincia di Bari, 9 nella provincia Bat, 2 nel Tarantino, 2 residenti fuori regione e 1 caso di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.085.424 test e sono 4.235 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 259.785 e sono 248.868 i pazienti guariti.