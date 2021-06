Coronavirus, oggi in Italia 389 positivi (-21,4% settimanale) e 14 decessi

1' di lettura

Sono 389 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 495, dunque il calo è del 21,4% su base settimanale.

Le vittime, invece, sono 28 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 31. La regione Campania informa che di questi, 14 sono decessi registrati oggi ma relativi ad aprile e maggio. Quelli reali sono dunque 14.

Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 82mila. Il tasso di positività è dello 0,51%, una settimana fa era 0,61%.

Nel grafico sotto, invece, i trend riguardanti i ricoveri ospedalieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.