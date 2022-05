Coronavirus oggi. In Italia 39.317 nuovi casi (-18,52% in 7 giorni) e 130 vittime

In Friuli Venezia Giulia 798 nuovi casi e 2 decessi



Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati riscontrati 798 casi di positività al Covid, 254 da tampone molecolare su 4.289 test (5,92%), 544 da tampone antigenico su 3.658 test (15,25%). I dati sono stati resi noti dalla Regione. Due i decessi, uno a Udine, l’altro a Trieste. Nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 157 negli altri reparti. Per quanto concerne la suddivisione dei casi delle ultime 24 ore, 428 sono stati riscontrati a Udine, 79 a Gorizia, 141 a Trieste e 135 a Pordenone; a questi si aggiungono 15 casi da fuori regione. Complessivamente, da inizio pandemia, in Fvg sono state 371.718 le positività e 5.057 i decessi. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è di 393,5.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Alto Adige 347 nuovi casi e 1 decesso

C’è una vittima nel bollettino diramato giovedì mattina dall’Azienda ospedaliera dell’Alto Adige: si tratta di una donna ultranovantenne, che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 1.469. I nuovi casi sono 347, emersi dall’analisi di 506 test pcr (15 positivi) e 1.899 tamponi antigenici (332 positivi). In lieve crescita i ricoveri ospedalieri nei reparti non critici, che salgono da 48 a 52, mentre si svuotano le terapie intensive (ieri c’era un paziente). I nuovi guariti sono 269, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 3.296.

In Veneto 3.932 nuovi casi, 849 ricoveri, 5 decessi

Sono 3.932 i nuovi casi registrati in Veneto questa mattina, erano 4.141 ieri. In calo il numero degli attuali positivi che arriva a 53.295 rispetto ai 54.143 di 24 ore fa. Crescono invece i ricoveri (849 oggi contro gli 831 di ieri) per effetto di un aumento dei pazienti ospedalizzati in area non critica (808 oggi contro gli 788 di ieri) e di una contestuale decrescita delle terapie intensive (41 oggi contro le 43 ieri). Sono 5 oggi i decessi, ieri erano stati 7.