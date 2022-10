Coronavirus oggi, in Italia 40.563 nuovi casi (-11,25% in 7 giorni) e 84 decessi

Oggi si registrano i decessi di 4 persone: 2 a Trieste e 2 a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.538, con la seguente suddivisione territoriale: 1.403 a Trieste, 2.581 a Udine, 1.051 a Pordenone e 503 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 517.390 persone.

In Sardegna rallenta crescita ma casi in aumento del 6,7%

I contagi calano in tutta Italia ma non in Sardegna, dove anzi nella settimana dal 12 al 18 ottobre aumentano del 6,7%. Sono i dati del consueto rilevamento settimanale della Fondazione Gimbe. In Sardegna però, rispetto alla settimana precedente, l’aumento dei nuovi casi è più contenuto: da un + 40,8% al +6,7%. La curva epidemiologica però non tende a calare con i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che passano da 398 tra i 5 e l’11 ottobre a 471.

A livello provinciale l’incidenza più alta è quella della città metropolitana di Cagliari con 348 casi per 100mila abitanti (+11,6% rispetto alla settimana precedente), mentre l’incremento maggiore si ha nel sassarese con 327 (+14,5%). In aumento del 3,1% nel sud Sardegna (218), mentre l’incidenza inizia a calare nel nuorese con 306 (-3,1%) e nell’oristanese con 288 (-9,9%).

In Alto Adige 624 nuovi casi



Sono 624 i nuovi casi registrati in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 207 tamponi pcr e registrato 9 nuovi casi positivi. Inoltre, ci sono 615 test antigenici positivi a fronte di 2.721 effettuati. Non ci sono nuove vittime. Ancora in calo l’incidenza settimanale, oggi a 842 casi ogni 100mila abitanti (-43 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 740, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 5.773 (-117). A ieri, nei reparti di area medica erano ricoverati 104 pazienti, tre in terapia intensiva.



In Sicilia contagi in lieve aumento e nuovi ricoveri



Contagi in aumento e nuove ospedalizzazioni in Sicilia nella settimana dal 10 al 16 ottobre. È quanto registrato nel bollettino del Dipartimento regionale Asoe che evidenzia, nella settimana appena trascorsa, un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un'incidenza di nuovi casi pari a 9.186 (+3.54%), con un valore cumulativo di 191/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (265/100.000 abitanti); a seguire Siracusa (235/100.000) e Trapani (197/100.000).