Coronavirus oggi, in Italia 40.948 casi (-23,70% in 7 giorni) e 193 vittime

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 187.888 dimessi/guariti (+902 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 70162 (+388 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 14684 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 415 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69733 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle Marche 3 vittime nelle ultime 24 ore

Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, si registrano 3 morti legate al Covid. Le vittime erano tutte affette da patologie pregresse. Il più giovane aveva 69 anni ed era un uomo di Senigallia (Ancona). Poi ci sono un uomo di 88 anni di Ascoli Piceno e una donna di 85 anni di Corridonia (Macerata). Il totale dei morti, da inizio pandemia, sale così a 3.581. Lo rende noto il servizio sanitario regionale.



In Basilicata 501 nuovi casi e nessun decesso



La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 febbraio, 117 persone sono state ricoverate per Covid-19 in Basilicata: 65 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Un numero leggermente in aumento rispetto ai 113 ricoveri registrati ieri.



Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.251 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 501 sono risultati positivi. Ma si sono registrate anche 613 guarigioni e, a differenza di ieri, nessun decesso.880 sono le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore. A ieri sono 466.973 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.817 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,8 per cento) e 335.688 (60,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.238.478 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In Toscana altri 32 morti, calano ricoveri e terapie intensive



Sono 32 - 26 donne e 6 uomini con un’età media di 82,6 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero delle vittime dell’epidemia sale a 8.949.I casi complessivi di positività in regione sono 850.569. L’età media dei 2.587 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 805.076 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 36.544, -5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno).