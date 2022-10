Coronavirus oggi, in Italia 41.712 nuovi (-12,66% in 7 giorni) casi e 81 decessi

In Campania calano tasso positività e ricoveri



In Campania calano tasso di positività e ricoveri. I test effettuati sono 15.176, i positivi 2.246: il tasso è del 14,79% rispetto al 17,16 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 13, a fronte dei 16 di ieri. Nei reparti di degenza ordinaria sono 290 i posti occupati mentre ieri erano 292. Altro quattro le vittime, 3 nelle ultime 48 ore, una in precedenza ma registrata ieri.



Marche, 157 ricoverati (+5), incidenza scende a 514



Aumenta ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (157; +5 rispetto a ieri) così come continua a scendere progressivamente verso quota 500 l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti (da 530,19 a 514,49). Lo evidenzia il bollettino della Regione Marche. Due i decessi registrati nell’ultima giornata mentre il totale regionale di vittime sale a 4.142. Tra i ricoverati ci sono sei persone in Terapia intensiva (+1), quattro in Semintensiva (+1) e 147 in reparti non intensivi (+3). Intanto 20 persone sono assistite in osservazione nei pronto soccorso.

In Abruzzo 1.080 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 1.080 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.860 tamponi molecolari e 4.660 test antigenici: il tasso di positività è pari al 16,56%. In aumento i ricoveri. Tre i decessi recenti (di età compresa tra 82 e 91 anni): il bilancio delle vittime sale a 3.692. Gli attualmente positivi sono 17.170 (-675): 176 pazienti (+3) sono ricoverati in ospedale in area medica e 6 (+1) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 558.317 (+1.752). Il totale dei casi sale a 579.179: 117.759 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+244), 165.580 in provincia di Chieti (+313), 136.371 in provincia di Pescara (+274), 138.262 in provincia di Teramo (+226) e 12.559 fuori regione (+21), mentre per 8.648 (+2) sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Sardegna 740 nuovi positivi e nessun decesso



In Sardegna si registrano oggi 740 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 3605 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 94, dieci in più di ieri; 7551 sono i casi di isolamento domiciliare, 155 in più di ieri. Non si registrano decessi.